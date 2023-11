'Bankman-Fried era o CEO mais mal vestido e com pior corte de cabelo, mas não era má pessoa', diz advogado

Mark Cohen, advogado de Bankman-Fried, tentou desafiar a imagem que a promotoria tinha de seu cliente no início do dia como o mentor do crime em um filme de Hollywood. Cohen acusou os promotores de pintar o jovem de 31 anos como um vilão porque “vamos ser sinceros, um estranho nerd da matemática do ensino médio não parece um vilão”.

Cohen disse aos jurados que Bankman-Fried falava com quase todo mundo, inclusive jornalistas, e isso complicava sua vida, mas não era crime. Durante seu julgamento por fraude, que dura quatro semanas, os advogados de Bankman-Fried argumentaram que o ex-executivo agiu de boa fé ao administrar seu império cripto antes de ele implodir no final de 2022.

Na quarta-feira anterior, durante as alegações finais da acusação, o procurador-assistente dos EUA, Nicolas Roos, disse aos jurados que Bankman-Fried “mentiu sobre coisas grandes e mentiu sobre coisas pequenas” durante o seu tempo no banco das testemunhas.

