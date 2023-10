Bandeira de Mello não descarta voltar à presidência do Flamengo e detona Landim

Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo (2023-2018), tem o desejo de voltar a disputar as eleições do clube. Convidado do próximo CNN Esportes S/A, que vai ao ar no domingo (29), Bandeira falou em "recuperar valores e profissionalismo", numa clara crítica à gestão do atual presidente Rodolfo Landim. As eleições do Flamengo acontecerão em dezembro de 2024.

Apenas em 2023, já passaram pelo clube três profissionais: o português Vítor Pereira, o argentino Jorge Sampaoli e o gaúcho Tite, que foi o técnico da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. CNN Esportes S/A Com a entrevista exclusiva de Eduardo Bandeira de Mello, o CNN Esportes S/A chega a sua 22ª edição.

