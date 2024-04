Banda Maglore lança versão acústica da música 'Invejosa'

A banda baiana Maglore lançou, nesta quarta-feira (3), a versão acústica da música “Invejosa”. A canção, presente no álbum III, lançado em 2015, faz parte do novo projeto anunciado pelo grupo. A nova versão já está disponível nas principais plataformas de streaming. À CNN, o vocalista Teago Oliveira conta que o projeto nasceu a partir de uma ideia do empresário da Maglore, mas que, inicialmente, não foi bem aceita pelos integrantes da banda.

Ainda assim, eles decidiram se reunir no estúdio que Teago tem dentro de sua própria casa e começaram a gravar para ver como ficaria o resultado. "A gente começou a gravar e perceber que estava dando certo", relembra. Assim nasceu o Acústico Maglore, com mais de 10 músicas regravadas. Teago conta que o projeto acabou se tornando uma comemoração dos 15 anos da banda. O plano inicial era lançar em 2024 um álbum com inéditas, mas eles gostaram tanto das novas versões que optaram por esse lançament

