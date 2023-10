, a F1 2023 tem narração de Sergio Maurício, comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone e reportagem de Thiago Fagnani.F1 tem 19 pilotos definidos para 2024; confira o grid confirmado

Reforma tributária: relator faz leitura do parecer em comissão do Senado; acompanhe ao vivoCom isso, será concedida vista coletiva do texto aos membros do colegiado, que votarão a proposta em 7 de novembro

Votação do Conselho de Segurança sobre as propostas dos EUA e da Rússia; acompanhe ao vivo

Israel faz a maior operação por terra em Gaza desde o início da guerra; ACOMPANHERepresentantes israelense e palestino falaram à ONU nesta quinta; Gilad Erdan, embaixador de Israel na ONU, mostrou vídeos e imagens de pessoas sendo decapitadas.

Cerca de 1 mil pessoas podem estar sob escombros em Gaza, segundo OMS; ACOMPANHEOrganização não detalhou a fonte da informação. Israel faz nova incursão por terra no território palestino, onde 8 caminhões de ajuda humanitária entraram nesta manhã.

Brasil fechou 2022 com 1,5 milhão de trabalhadores em aplicativos de serviço, diz pesquisaDados de um novo módulo da PNAD Contínua atestam que trabalhadores plataformizados trabalham mais horas e têm maior proporção de informalidade

9,5 milhões de pessoas trabalharam remotamente no país em 2022, diz IBGETrabalhadores do sudeste e mulheres são os grupos que mais atuam em teletrabalhos