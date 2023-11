Bancos fecham no feriado: o que acontece se atrasar o pagamento da conta?

Caso não seja possível utilizar os canais digitais, o consumidor que tiver contas com vencimento para o dia do feriado não precisa se preocupar, pois poderá pagar no dia útil seguinte ao feriado, segundo informou aCobrança de R$ 400 milhões: empresa de Eike Batista pede recuperação judicial pela segunda vez Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.

Mas atenção: as contas com vencimentos na emenda do feriado – ou seja, no dia 3 de novembro – precisam ser pagas na data, que é considerada dia útil. Tanto no sábado, 4, quanto no domingo, 5, às áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para a realização de transferências e pagamento de contas. Famosos

