Banco do Brasil reduz novamente juros para clientes após Copom cortar Selic para 12,25%

Nas taxas praticadas pelo BB, a redução pode chegar até 0,04% ao mês, dependendo das características da linha. As mudanças estarão disponíveis na próxima sexta-feira, 3, para pessoa física, e na segunda-feira, 6, para os clientes pessoa jurídica.

Segundo o BB, no segmento pessoa física, o destaque é para o Consignado do INSS, que passa a contar com taxa de juros a partir de 1,67% e teto em 1,80% ao mês.

Para os produtos pessoa jurídica, as reduções atingem principalmente as linhas BB Capital de Giro Digital, Desconto de Títulos e Conta Garantida, e seus patamares variam em função do grau de relacionamento com os clientes.

Já no crédito agro, a redução varia de 0,5 a 1,5 p.p. nas taxas de mercado para as linhas de Comercialização e Custeio. “Seguimos em linha com o Copom e, ao anunciar mais essa redução de taxas, contribuímos para a concessão de crédito mais barato aos nossos clientes, o que beneficia diretamente o dinamismo da economia, de forma a favorecer o crescimento e a gerar mais emprego e renda para o país”, afirmou, em nota, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.Formada pela USP, trabalha na cobertura de mercados e negócios na EXAME.

