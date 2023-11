Banco Central repete recado a governo sobre importância de cumprir meta fiscal mesmo após fala de Lula

afirmou que dificilmente o governo irá cumprir a meta de zerar o rombo das contas públicas no ano que vem Internamente, vem crescendo a pressão para que o Ministério da Fazenda mude a meta para pior, o que evitaria ao governo promover contingenciamento de gastos em ano eleitoral.

Quanto rende R$ 1 mil na poupança, no Tesouro Selic e em títulos de crédito privado com juros a 12,25% ao ano? A redução dos juros reflete a queda dos índices de inflação no país e também a melhora das expectativas. De acordo com o Boletim Focus, o mercado financeiro estima que o IPCA vai encerrar o ano em 4,63%, dentro do limite de tolerância da meta (4,75%). Para 2024, a projeção está em 3,9%, e, para 2025, em 3,5%, também dentro da margem.

Lula tentar criar pontes com Senado para evitar novas derrotas, enquanto Gleisi sobe tom contra PachecoAliados aos cartéis mexicanos e colombianos, poder da violência no país latino se manifesta na competição entre 20 grupos antagônicos

Entenda como vai ser a atuação das Forças Armadas na operação de GLO em portos e aeroportos do Rio e São Paulo Medida começa a valer no próximo dia 6 de novembro e termina em 3 de maio de 2024. Cerca de 3.700 militares do Exército, Marinha e Aeronáutico serão empregados

'Um deles afirmou que não seria punido 'porque é branco e rico', diz mãe de aluna de colégio na Barra que teve nude falso divulgadoPrimeiro grupo de 411 pessoas sai de Gaza após sinal verde do Egito; expectativa de mais saídas hoje

