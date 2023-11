Banco Central reduz juros para 12,25%, indica novo corte de meio ponto e defende seguir meta fiscal já estabelecida

"Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário" disse o banco no comincado do Comitê de Política Monetária (Compom).

Outro ponto importante do comunicado foi o recado sobre a política fiscal.

O BC afirmou que a queda da inflação a partir de agora será mais lenta e ainda é preciso que as expectativas de inflação caiam mais. Com o cenário global desafiador, a condução da política monetária "demanda serenidade e moderação".

Para o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, ao enfatizar que a Selic vai cair em meio ponto em dezembro o BC teve como objetivo evitar as apostas de uma queda mais acentuada. Na visão dele, a "novidade" do texto foi o recado ao governo federal sobre a meta fiscal não ter sido mais duro.

Sergio Goldenstein, estrategista-chefe da Warren Rena, avaliou o comunicado ligeiramente mais duro, por reduzir a chance de aceleração nos cortes. Ele também pontua que houve leve piora, de 0,1 ponto, nas projeções de inflação do BC, além da ênfase de que o cenário externo está mais adverso.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Banco Central reduz a taxa de juros para 12,25% ao anoBanco Central reduz a taxa de juros para 12,25% ao ano

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

G1: Banco Central deve promover 3º corte seguido dos juros nesta quarta, para 12,25% ao anoEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Banco Central corta taxa de juros; Selic vai a 12,25% ao anoO Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou a decisão pouco após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira (1º).

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Banco do Brasil reduz novamente juros para clientes após Copom cortar Selic para 12,25%Novas taxas do banco estatal entram em vigor a partir do dia 3 de novembro para pessoas físicas

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Fed, banco central americano, deve manter juros inalterados nesta quarta-feiraTaxas estão no maior patamar desde 2001. Atenção dos investidores se volta para sinalizações sobre fim do ciclo, em meio a atividade econômica resiliente

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Fed, banco central americano, mantém juros inalteradosTaxas seguem no intervalo entre 5,25% e 5,5%, maior patamar desde 2001

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕