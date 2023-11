Banco Central reduz a taxa de juros para 12,25% ao ano

A inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de desinflação, mas segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação, enquanto as medidas mais recentes de inflação subjacente ainda se situam acima da meta para a inflação".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G1: Banco Central deve promover 3º corte seguido dos juros nesta quarta, para 12,25% ao anoEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Banco Central corta taxa de juros; Selic vai a 12,25% ao anoO Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou a decisão pouco após o fechamento dos mercados nesta quarta-feira (1º).

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Fed, banco central americano, deve manter juros inalterados nesta quarta-feiraTaxas estão no maior patamar desde 2001. Atenção dos investidores se volta para sinalizações sobre fim do ciclo, em meio a atividade econômica resiliente

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Fed, banco central americano, mantém juros inalteradosTaxas seguem no intervalo entre 5,25% e 5,5%, maior patamar desde 2001

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Banco Central reduz juros para 12,25% e indica novo corte de meio ponto na próxima reuniãoBanco Central manteve recado ao governo federal de que é preciso 'persecução da meta fiscal'

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Banco Central reduz taxa de juros em 0,5 ponto e Selic vai a 12,25% ao anoTerceiro corte consecutivo já era esperado pelo mercado financeiro

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕