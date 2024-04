Banco Central realiza primeira intervenção no mercado de câmbio em mais de 15 meses

O Banco Central irá realizar nesta terça-feira (2) a primeira intervenção no mercado de câmbio em mais de 15 meses. A última vez em que a autoridade monetária tomou alguma medida para atuar na dinâmica do mercado doméstico de câmbio foi em 27 de dezembro de 2022, quando houve venda de dólares com compromisso de recompra (operação conhecida como leilão de linha). Desde então, como havia informado oBC anunciou que irá ofertar hoje até 20 mil contratos de swap cambial , o que seria equivalente a US$ 1 bilhão

