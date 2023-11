Banco Central faz terceiro corte consecutivo de 0,5 na taxa Selic, que fica em 12,25% ao ano

No comunicado, o órgão acrescenta que, ao considerar a evolução do processo de desinflação, entendeu que a redução é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 e o de 2025.

"Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", pontua., publicada na segunda-feira, 31, pelo BC, os economistas calculam a Selic em 11,75% para este ano. Já para 2024, passaram a calcular a taxa em 9,25% ao final do próximo ano, contra 9% estimados anteriormente.

O mercado ainda vê agora alta de 4,63% dos preços ao consumidor brasileiro em 2023, contra taxa de 4,65% estimada no boletim anterior., considerado prévia da inflação oficial, desacelerou ligeiramente a alta em outubro, com nova deflação dos alimentos. Para o ano que vem, o Focus passou a prever inflação de 3,90%, frente a 3,87% na semana passada.

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024, 2025 e 2026 é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.A Selic é a referência para todas as taxas de juros do mercado brasileiro, definida pelo Copom, composto pelo presidente e diretores do Banco Central. Ela é o principal instrumento de política monetária utilizada para controlar a inflação.

