Banco Central corta taxa de juros; Selic vai a 12,25% ao ano

Votaram por uma redução de 0,50 ponto percentual os seguintes membros do Comitê: Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente), Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Gabriel Muricca Galípolo, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damaso e Renato Dias de Brito Gomes., após uma arrocho iniciado em 2020.

O governo tem feito pressão para que a redução paulatina. O entendimento é que a baixa é essencial para atrair investimentos, gerar empregos e estimular o consumo. A agenda de reformas, a queda da inflação, a previsão de crescimento do PIB e a mudança na nota de crédito do país são os principais argumentos em favor da redução da Selic.Havia um temor de que a polêmica envolvendo a meta fiscal de 2024 impactasse na decisão do comitê.

A confusão começou na sexta-feira (27), após o presidente Lula afirmar publicamente que a meta de zerar o deficit primário nas contas públicas em 2024 não deve ser cumprida. Os mercados reagiram negativamente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou exposto a isolamento.

Desde então, o governo tem desviado do assunto. Não se sabe ao certo qual será a meta fiscal para o próximo ano. Nos bastidores, o governo discute a primeira mudança na meta fiscal de 2024, que pode sair de zero para até 0,5% do PIB.

