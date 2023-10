Bancada do “todes” é a maior vulnerabilidade do governo Lula

é uma vulnerabilidade real do governo Lula. Não é só um detalhe nem se restringe a este caso específico. O pacote da pauta progressiste (não confundir com progressista) cria o flanco perfeito para o avanço do apetite do Centrão.

Nas brincadeiras são ditas grandes verdades. No caso do defensor-geral da União, não existe nem regra sobre o que fazer quando o Senado nega a indicação. O governo está agora diante de um impasse. Existe dentro do governo um movimento dos progressistes que acumulam um pacote fechado de ideias que não colam com o povoLula governa pela primeira vez sendo minoritário no Congresso. Já cedeu ao Centrão no orçamento secreto, em ministérios e até em cargos nas empresas estatais.

Neste ponto, o posicionamento dos progressistes ligados ao governo não tem adesão da sociedade. O posicionamento conservador tem. O Centrão aproveita para apoiar os conservadores e avançar sobre o governo. headtopics.com

O primeiro passo da aprovação é passar na comissão mais importante do Senado. Em julho, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o nome com 20 votos favoráveis, 1 contrário e uma abstenção.

