Balsas para queima de fogos em Copacabana são aprovadas pelo Corpo de Bombeiros e Marinha

As dez balsas montadas para a queima de fogos da festa de Réveillon em Copacabana foram aprovadas, nesta sexta-feira (29), pelo Corpo de Bombeiros e pela Marinha. Nesta virada, o espetáculo pirotécnico terá 12 minutos e será sincronizado com os acordes e embalos da Nova Orquestra, responsável pela trilha sonora no momento da passagem de ano.

A inspeção do Corpo de Bombeiros e da Marinha contou com a presença do presidente da Riotur, Ronnie Costa, do capitão dos Portos do Rio, comandante Alessander Antunes Peixoto, além de agentes Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE), da Polícia Civil. Segundo o comandante, as balsas cumprem todos os requisitos de segurança previstos pela Marinha. 'Gostaria de deixar toda a população ciente que todas as balsas que participarão do show pirotécnico foram vistoriadas previamente e todas cumprem os requisitos de segurança para que possamos ter a maior festa de Réveillon do planeta sem nenhum acidente que possa comprometer o evento', diss





Esquema especial de segurança para o Réveillon em Copacabana é anunciado pela Polícia Militar

A Polícia Militar anunciou nesta terça-feira (26) o esquema especial de segurança que será montado no dia 31 de dezembro para a festa do Réveillon em Copacabana. Segundo a PM, 2.946 policiais militares extras atuarão na segurança do bairro entre as 8h do dia 31 e as 20h do dia 1º. O efetivo deste Réveillon será 11% superior ao de 2023. O esquema especial de segurança foi anunciado durante entrevista coletiva com a representantes da prefeitura do governo do Estado. Segundo a PM, dos 30 pontos de bloqueio instalados em Copacabana, 15 terão revistas com o uso de detectores de metais, canhões de luz, tendas e cabines, além de 61 plataformas de observação, localizadas perto do espelho d'água, no canteiro central e no calçadão. O objetivo é aumentar o controle do público. A festa também terá videomonitoramento em tempo real da orla, com câmeras equipadas com software de reconhecimento facial. "São câmeras de segurança com capacidade de identificar placas de veículos e identificação facial das pessoas

