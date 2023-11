Balança comercial soma US$ 80,2 bilhões até outubro e bate recorde histórico

De acordo com o MDIC, o superávit registrado no período também é o maior para os dez primeiros meses de um ano. A série histórica tem início em 1989. Até então, o maior saldo positivo havia sido registrado em 2021 (+US$ 58,6 bilhões).

O resultado é de superávit quanto as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é deficitário.Nesta terça-feira (30), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, projetou nesta segunda-feira (30) que a balança comercial brasileira deve terminar o ano com superávit recorde de US$ 91 bilhões.

Caso se confirme, o saldo representaria um aumento de 46% em relação aos US$ 62,3 bilhões obtidos em 2022, montante já considerado recorde da série histórica da balança, ou seja, desde 1989.Exportações e importações De acordo com dados oficiais, as exportações somaram US$ 282,47 bilhões no acumulado deste ano — aumento, pela média diária, de 0,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

