Balança comercial brasileira tem superávit recorde em 2023

A balança comercial brasileira teve superávit recorde em 2023, com um saldo positivo de US$ 98,8 bilhões, o maior em mais de 30 anos. As exportações totais alcançaram US$ 339,7 bilhões, também um recorde histórico. O resultado é favorável ao Brasil, pois indica que entrou mais moeda estrangeira no país do que saiu em direção ao exterior.





