Bairro Imperial ganha novas regras para construção de moradias, inclusive no entorno do futuro Terminal Gentileza. Sedes da Guarda Municipal e da Imprensa Oficial podem ser vendidas para projetos imobiliários. Por 37 votos a oito, a Câmara dos Vereadores do Rio aprovou na tarde desta terça-feira, em discussão final, o projeto que inclui o bairro de São Cristóvão na área do projeto do Porto Maravilha.

Pela nova redação, em qualquer área privada de São Cristóvão será permitida a construção de imóveis residenciais, com estímulos fiscais e urbanísticos já adotados na área atual do Porto Maravilha. Duas emendas aprovadas pelo legislativo pretendem estimular mais habitações no entorno do futuro Terminal de Integração Gentileza (TIG) em construção no Caju. Para isso, foram fixados gabaritos de forma a reaproveitar antigos galpões subutilizados na região. O texto prevê, em alguns pontos do bairro, a possibilidade de construir torres com até 36 andares — o equivalente a 108 metros de altura. Hoje, o gabarito máximo é de 12 andares

:

