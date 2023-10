Bailinho de Halloween agita o Shopping Nilópolis Square neste sábado

Nilópolis - O Dia das Bruxas está chegando e a cada ano que passa a cultura vem sendo introduzida aqui no nosso país. E o Shopping Nilópolis Square, neste sábado (28), a partir das 16h, na praça de alimentação, irá realizar uma grande festa de Halloween com várias atrações para as crianças e toda família. O evento é gratuito.

As inscrições precisam ser feitas 30 minutos antes do início do evento, na praça de alimentação ou pelo QRCODE do curso de inglês CNA Nilópolis.

