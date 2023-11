Baiana Luana Paiva vai às quartas na 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA)

A tenista local passou pela compatriota Ana Cruz por 6/0 7/5 e encara a jamaicana Alyssa James:"Entrei bem no jogo, no 1º set consegui me impor e não dar chances, segundo set foi bem duro, ela abriu 4/1 e depois 5/4 mas consegui virar e fechar 7/5", disse:"Agora jogo contra uma jamaicana, sei que vai ser duro, mas estou bem confiante e vou fazer o possível para sair com essa vitória".

Outro baiano, Victor Rocha, de 16 anos e com patrocínio da Solutis/Faz Atleta , foi superado nas oitavas diante do cabeça de chave 2, Henrique de Brito, por 6/2 6/4 e se despediu. O goiano de apenas 14 anos, Luis Miguel, emplacou mais uma vitória e está nas quartas. Ele passou por Caio Dourado por um duplo 6/4 e enfrenta Thiago Guglieri, quinto favorito. Miguel havia batido na terça-feira o top 100 e principal favorito, o carioca Nicolas Oliveira. Miguel foi semifinalista de Wimbledon este ano na categoria 14 anos e somou títulos no circuito europeu em sua idade.

O Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional.

O Bahia Juniors Cup já revelou outros grandes nomes do tênis nacional como Gustavo Kuerten, campeão na categoria 16 anos, em 1993 em final épica contra o baiano Duda Catharino, hoje o diretor do evento. Outros nomes que passaram pelo evento foram Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Baianos brilham e buscam vaga nas quartas do 38º Bahia Juniors Cup em SalvadorVictor Rocha e Luana Paiva se destacaram com vitórias na categoria mundial do tradicional torneio baiano

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Favoritas avançam no 1º dia da chave principal do 38º Bahia Juniors CupJovem talento Luis Miguel, de 14 anos, desafia principal favorito nesta terça-feira no Clube Bahiano de Tênis. Baiana Luana Paiva também estreia

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Luis Miguel, de 14 anos, derruba favorito e top 100 no 38º Bahia Juniors CupJovem talento que fez semi de Wimbledon em sua categoria virou batalha contra carioca Nicolas Oliveira. Baiano Victor Rocha também avançou no Clube Bahiano de Tênis

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Suspeito de carbonizar estudante no Rio tem prisão temporária decretada pela JustiçaSegundo investigações, Vagner Dias de Oliveira matou a ex-companheira Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: Maioria do TSE torna Bolsonaro inelegível por uso político das comemorações do 7 de SetembroEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: CVM absolve os empresários Joesley e Wesley Batista da acusação de insider tradingEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕