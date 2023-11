Baco Exu do Blues revela ter sofrido racismo em aeroporto: 'Lembrete'

Rio - O rapper Baco Exu do Blues, de 27 anos, afirmou ter sido vítima de racismo em um aeroporto. Neste domingo (29), o cantor foi aos Stories do Instagram para compartilhar um desabafo com os fãs, preferindo não detalhar a situação. O artista baiano ainda fez questão de deixar um alerta para artistas mais novos com a experiência desagradável. fotogaleria 'Hoje uma pessoa foi abertamente racista comigo no aeroporto.

Eu consegui responder da forma certa, mas veio um lembrete que é sempre bom lembrar: independente da fama, independente do dinheiro, independente do respeito ou poder. Basta não saberem qual seu rosto ou seu nome. A todos em ascensão, se lembrem disso', declarou Baco. Até o momento, o rapper não voltou a comentar o assunto publicamente.

