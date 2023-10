BA: Marido diz que corpo encontrado em rodovia é de cantora gospel desaparecida

, Ederlan foi ao local, às margens da BA-093, em Dias d’Ávila (BA), para fazer o reconhecimento. O lugar é conhecido como ponto de desova. Porém, a identidade só poderá ser confirmada após perícia. Cacique Darã é encontrado morto em carro em aldeia em SPA última vez que ela teria sido vista foi entrando no carro que foi buscá-la em casa próximo das 21h30.

"Grande parte das agendas ela faz sozinha, a viagem, às vezes vai com nossa filha, comigo", disse."O carro foi buscar ela. Nós não temos veículo, sempre vem alguém buscar", acrescentou, segundo o jornal Correio.

Um amigo da família confirmou a versão de Ederlan. Ele disse à imprensa que o marido avisou do sumiço na madrugada de quarta-feira, 25, e que eles começaram a procurar por ela desde então. De manhã, a queixa foi registrada na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP).

