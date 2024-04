Bárbara Evans comemora o aniversário da filha com festa temática

Bárbara Evans usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para mostrar todos os detalhes da comemoração do aniversário da filha mais velha, Ayla, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, que está completando dois anos. A festa luxuosa está acontecendo no interior de São Paulo, com o tema 'Haras da Ayla'. Nos cliques compartilhados no Instagram, a influencer exibiu o local com decorações em tons de rosa, repleto de brinquedos e com nuvens de bexigas espalhadas pelo salão.

Seguindo o tema escolhido para a festa, o local contou com diversos itens com referências a fazendas e cavalos, incluindo personagens vestidos de fazendeiros para receber os convidados. 'Country girl', descreveu Evans. Nos stories, Bárbara exibiu o look escolhido de fazendeira em tons de rosa e branco para aniversariante. Já os gêmeos, Antônio e Álvaro, de quatro meses, também usaram roupas temática

