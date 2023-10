Axel Grael visita a renaturalização da bacia do rio Jacaré

Niterói – Na última quarta-feira (25) o prefeito de Niterói, Axel Grael, fez uma visita às obras de renaturalização da Bacia do Rio Jacaré, na Região Oceânica da cidade. Na ocasião também foi feita a entrega da Praça Dr Hudson Cordeiro, que é integrada ao Médico de Família.

Não adianta a gente reforçar os trabalhos com a Clin, por exemplo, se os moradores continuarem com hábitos que poluem as águas. É preciso que os moradores entendam a importância de mudar o comportamento quanto à questão do descarte de resíduos e esse é nosso maior desafio”, disse a coordenadora do PRO Sustentável, Dionê Marinho Castro Dionê Marinho Castro.

