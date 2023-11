Avião tem problemas no trem de pouso ao aterrissar em Congonhas e aeroporto é fechado

O presidente dos EUA reiterou os apelos de funcionários de sua administração que disseram que uma pausa permitiria que os reféns detidos pelo Hamas saíssem da Faixa de GazaO processo em questão tinha como objetivo declarar a extinção dos contratos existentes entre as partes para a exploração comercial e distribuição de combustível em São PauloVereadores aprovam título de cidadã paulistana para Michelle BolsonaroDicionário Collins escolhe 'IA' como a palavra do ano

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G1: Aeroporto de Congonhas é fechado após avião de pequeno porte ter problema em trem de pousoA aeronave, modelo Piper Aircraft PA-42, procedente de Cuiabá, pousou às 19h50. Não houve feridos.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Problema com avião provoca fechamento de CongonhasAeronave vinda de Cuiabá teve o trem de pouso quebrado; pousos e decolagens foram suspensos na noite desta quarta, 1º

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mais duas metralhadoras furtadas de quartel em São Paulo são recuperadas no RioNa ação, além das armas do Exército também foi apreendido um fuzil calibre 7,62 mm, cuja origem é investigada

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Rio e São Paulo são destinos mais buscados para o feriado; o que fazer nas cidadesPorto Alegre e Salvador também aparecem entre as cidades brasileiras mais buscadas para os dias de folga em novembro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Exército e PM fazem operação para resgatar armas furtadas em quartel de SPMandados de busca e apreensão são cumpridos em Guarulhos, na Grande São Paulo

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Pousos e decolagens são suspensos em Congonhas após problema com aeronavePousos e decolagens são suspensos em Congonhas após problema com aeronave

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕