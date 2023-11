Avião que caiu no Acre estava em situação regular, segundo Anac

A aeronave que caiu com 12 pessoas a bordo estava em situação regular, segundo os registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A avião, um Cessna Caravan Modelo 208B, foi fabricado em 1993 e tinha autorização para fazer táxi aéreo, e tinha certificado de aeronavegabilidade válido até agosto de 2024.Aeronave de pequeno porte caiu próximo ao aeroporto de Rio Branco — Foto: Cedida

