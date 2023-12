Avião monomotor com 5 pessoas cai em praça em Jaboticabal, SP

Cinco pessoas morreram depois que o avião monomotor em que elas estavam caiu em uma praça de um bairro residencial, em Jaboticabal (SP), na manhã de sábado (23). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas logo depois de cair e explodir (assista acima). Nas gravações, também é possível ouvir o desespero de moradores diante da cena. Alguns deles chegaram a relatar que ouviram o motor do avião falhar algumas vezes antes de cair.

O avião transportava cinco pessoas e estava acima da capacidade autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Todas as vítimas são da mesma família. Quatro delas viviam em Indiaporã (SP) e seguiam para Monte Alto (SP), onde passariam o Natal. Abaixo, o g1 reuniu perguntas e respostas sobre o que já se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o caso





