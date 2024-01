Avião militar russo pode ter sido a tumba de prisioneiros de guerra ucranianos

Un avión militar de carga ruso puede haber sido la tumba de 65 prisioneros de guerra ucranios que regresaban a sus hogares. Fuentes del Estado Mayor ucranio informaron en la mañana del miércoles al diario Pravda y a la agencia estatal de noticias Ukrinform de que sus misiles habían derribado un avión militar ruso que transportaba armamento, en concreto cohetes S-300. Kiev creía en esta pequeña victoria, pero las dudas sembradas por Moscú pintaron pronto una realidad muy diferente.

El Ministerio de Defensa ruso, anunció en aquel momento que una aeronave de transporte militar Ilyushin Il-76 se había estrellado en la región rusa de Bélgorod —fronteriza con Ucrania— con al menos 65 prisioneros de guerra ucranios, además de otras nueve personas, varios de ellos tripulantes. El ministerio precisó que sus radares habían detectado el lanzamiento de dos misiles desde Ucrania. Autoridades locales de Bélgorod, citadas por Reuters, sostienen que ninguno de los 74 ocupantes que viajaban en el aparato, según la versión rusa, ha sobrevivid





