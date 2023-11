Avião de pequeno porte que caiu no Acre é chamado de o 'jipe dos ares'

Queda da aeronave, que tinha capacidade para 12 pessoas, matou todos os passageiros a bordo — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Acrese trata de um modelo Caravan. Nos anos 80, os aviões eram pequenos ou muito grande, e quendo se precisava de um havia multifunção de médio porte as aeronaves tinham de ser adaptadas. A Cessna Aircraft , fabricou o Cessna Caravan para esse segmento e lançou em 1984.

O motor usado no Caravan é um turbo-hélice e pode fazer a aeronave atingir a velocidade máxima de 343 km/h. Seu alcance pode chegar a até 2 mil km, dependendo do peso carregado.A medida que o Caravan foi ganhando espaço no transporte executivos o seu interios foi sendo modificado, como por exemplo, ar-condicionado e assentos especiais, que diminuíram o espaço para bagagens.

Em1986 com o lançamento do Grand Caravan, conhecido como Cessna 208B. Foi adicionado um bagageiro na parte de baixo da sua fuselagem que foi alongada em 1,2 metro.Foi desenvolvida a versão anfíbia que no lugar do trem de pouso fixo tem flutuadores. Mas, nessa versão os pneus continuam embutidos guardados nos flutuadores para caso a aeronave precisa usar uma pista convencional ou de terra. headtopics.com

