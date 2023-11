Avião de pequeno porte cai no Acre e deixa 12 mortos

Um avião de pequeno porte, modelo Caravan, caiu logo após a decolagem, próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, na manhã deste domingo (29.out). Dez passageiros, além do piloto e copiloto a bordo, morreram, totalizando 12 vítimas. Entre eles, um bebê de 1 ano e 7 meses. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas.

Em nota, o Governo do Estado do Acre manifestou solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam a bordo da aeronave. Também comunicou que manterá toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente.

