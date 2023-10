Avião cai na região metropolitana de Goiânia; duas pessoas ficam feridas

Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (27) em Trindade (GO), município localizado na região metropolitana de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, duas pessoas se feriram no acidente, mas foram socorridas conscientes por pessoas no local, antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

Os bombeiros informaram ainda que fizeram um monitoramento no local da queda da aeronave em razão do vazamento de combustível. O objetivo da ação foi evitar o início de um incêndio. Não foi informado de onde o avião decolou e nem qual era seu destino. Os nomes das vítimas também não foram revelados até o momento da publicação desta reportagem. (Publicado por Fábio Munhoz.

