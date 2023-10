Ave considerada extinta volta ao céu de Belém após quase 100 anos

voltaram a cobrir os céus do estado do Pará após 100 anos. Tudo isso graças a um programa que envolve a reprodução em cativeiro da ave, no qual elas também aprendem a encontrar comida e a reconhecer predadores.

O pássaro é considerado vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), que lista as espécies em extinção. As ararajubas também vivem ameaçados pelo tráfico de animais silvestres.

mais especificamente no bioma amazônico. Ela também é considerada um símbolo nacional, já que sua pelagem tem as cores da bandeira brasileira. O seu nome vem do tupi e significa"papagaio amarelo", em homenagem à cor predominante do pássaro. A ave mede, em média, 35 centímetros e pesa 255 gramas.

