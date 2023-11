Avanço de Treasuries reforça cautela do Fed no fim do ciclo

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimentoClini, da Western Asset: ‘O argumento do Fed é válido, porque com o tempo pode levar à contração ’ — Foto: Silvia Costanti/Valor

A alta nos rendimentos dos Treasuries, os títulos públicos americanos, deve reforçar a postura cautelosa do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) no fim de ciclo de aperto monetário no país, segundo analistas. O cenário sugere uma manutenção dos juros no atual intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano.

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor headtopics.com

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição...

