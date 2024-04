Avaliação da qualidade das instituições de ensino superior

O IGC é um parâmetro que avalia a qualidade de instituições de ensino superior, como universidades, faculdades e centros universitários. A avaliação se fundamenta em dois principais critérios: Nota atribuída a cada curso de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes);: trata-se de um conjunto de variáveis distintas.

O Conceito Enade representa 20% da pontuação; a proporção de professores com mestrado ou doutorado corresponde a 30% da nota; já a avaliação da percepção do estudante em relação ao curso contribui com 15% do índice e, por último, vem o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), que compara a nota do aluno no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com a do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade); o IDD responde por 35

