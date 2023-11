Auxílio-doença: INSS autoriza prorrogação automática e retorno ao trabalho sem perícia médica

Agora, o trabalhador afastado que utiliza o auxílio-doença poderá pedir para retornar ao trabalho mesmo antes do fim do prazo do atestado, e sem passar por perícia médica. Neste caso, cabe ao próprio beneficiário pedir o fim do auxílio na agência do INSS responsável pelo benefício ou pela Central 135.

A outra novidade prevista na portaria é a prorrogação automática do auxílio-doença a cada 30 dias, quantas vezes forem necessárias.Segundo o INSS, ao deixar de exigir a perícia nesses casos, o governo conseguirá remanejar esses profissionais para solicitações mais importantes – por exemplo, perícias para a concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a pessoas com deficiência.

A nova regra é temporária, e pode ser revista quando o INSS conseguir reduzir as filas crônicas que atrasam a concessão de diversos benefícios nos últimos anos. No fim de outubro, o INSS passou também a receber atestado médico como pedido de auxílio-doença na tentativa de reduzir as filas do benefício. Veja abaixo:Fila da perícia No último levantamento do INSS, em setembro, eram 624 mil brasileiros na fila da perícia médica para conseguir o auxílio-doença. Dentre eles 282 mil esperavam há mais de 45 dias na fila.

O instituto calcula que atualmente são 150 mil pessoas com perícias médicas marcadas para a prorrogação do auxílio-doença que esperarão bastante tempo para conseguir fazer a avaliação médica. O INSS espera que, com essa medida, será possível antecipar esses atendimentos represados.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSSSenado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Veja o que abre e fecha no Feriado de FinadosNa quinta-feira, os bancos não abrem, assim como as agências do INSS

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Projeto que pretende zerar fila do INSS deve ser votado hoje no SenadoProjeto que pretende zerar fila do INSS deve ser votado hoje no Senado

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Comissão do Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSSComissão do Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: CAE do Senado aprova programa para reduzir filas do INSS; projeto vai a plenário nesta quartaO texto também conta com reajuste de forças de segurança do DF e mudanças em cargos públicos

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Comissão do Senado aprova projeto para reduzir filas do INSSO projeto é considerado uma prioridade para o Palácio do Planalto

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕