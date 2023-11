Autoridades do Reino Unido se reunirão com autoridades da Turquia após morte de britânica durante procedimento estético

Autoridades do Reino Unido se reunirão com autoridades da Turquia após a morte de uma britânica durante a realização de um ‘lifting de bumbum brasileiro' em um hospital privado em Istambul, segundo informações do jornal britânico The Guardian. Melissa Kerr tinha 31 anos e era moradora de Norfolk, no Reino Unido. Ela estava constrangida com sua aparência e decidiu viajar para a Turquia e realizar o procedimento no hospital privado Medicana Haznedar, em 2019.

Um inquérito sobre o caso revelou que a paciente recebeu apenas “informações limitadas sobre os riscos e a taxa de mortalidade” associados à operação. Estima-se que ao menos 20 mulheres morreram na Turquia fazendo a cirurgia desde 2019. Diante disso, autoridades de saúde do Reino Unido querem "encorajar todos os prestadores que tratam cidadãos do Reino Unido a cumprirem as melhores práticas internacionais em procedimentos pré-operatórios sempre que possível





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Entenda o que é a doença rara que fez ossos de bebê 'desaparecerem' no Reino UnidoMutação genética fez com que a pequena Ocean-Rae Lewis não desenvolvesse as costelas; criança morreu dez dias após completar o primeiro ano de vida

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

O que é o Streptococcus do grupo A, bactéria que matou 6 crianças no Reino UnidoO micro-organismo costuma provocar sintomas mais leves na maioria dos casos, mas pode estar por trás de quadros graves em algumas situações. Conheça os sintomas, os tratamentos e as formas de prevenção.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Chef brasileira é atingida por sopa após liquidificador explodir no Masterchef Reino UnidoCristina Maia teve uma queimadura no rosto após incidente no reality show

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Família bilionária do petróleo recebe dividendo de US$ 900 milhões de operação do Reino UnidoO pagamento dos campos petrolíferos da Perenco no Mar do Norte e Wytch Farm mostra que a família beneficiou de um aumento nos preços após a invasão da Ucrânia pela Rússia

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Alzheimer: viver em ruas com tráfego intenso de veículos aumenta o risco de desenvolver a doença; diz estudoPesquisa realizada na China e Reino Unido acompanhou mais de 460 mil pessoas em 13 anos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Varios hospitalizados en el Reino Unido por el uso de inyecciones falsificadas de OzempicLos síntomas sufridos por los pacientes sugieren que las dosis fraudulentas contenían insulina en lugar del popular fármaco usado para adelgazar, al igual que ocurrió en Austria hace unos días

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »