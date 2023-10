Autores locais divulgam suas obras na Feira Literária de Quissamã

Quissamã - Autores locais de Quissamã, como o professor de português e inglês do CIEP Municipalizado e do Colégio Visconde de Quissamã, Sandro Ataliba, estão aproveitando a oportunidade proporcionada pela Feira Literária de Quissamã (Fliq) para divulgar suas obras. O evento, que conta com um estande especial para a exposição e venda de livros, estará em andamento até domingo (29).

A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu um chamamento público para inscrição de autores locais. Participam da Fliq escritores da região que abordam diversos gêneros, como ficção, crônica, história e literatura, explorando temas variados, como transtorno do espectro autista, reis e rainhas, jornadas de heróis e vilões, empoderamento e comportamento emocional, entre outros.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Secretaria municipal de Educação investe R$1 milhão em vale-livro para a Feira Literária de QuissamãSeis mil alunos e mais de mil profissionais de educação foram beneficiados com a ação. Fliq começou na quinta-feira Consulte Mais informação ⮕

Censo Demográfico do IBGE aponta aumento de quase 11% na população de QuissamãDe acordo com os últimos dados divulgados, cerca de mil habitantes do município se declararam quilombolas Consulte Mais informação ⮕

Evento de literatura fantástica, mangás e mercado editorial traz autores consagrados a SPFlipop ocorre no próximo final de semana no Sesc Pinheiros, com participação de nomes como a Sophie Gonzales, Clara Alves, Babi Dewet e Pedro Rhuas Consulte Mais informação ⮕

Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quinta-feira, 26Quem tem pressa de futuro? Bem, a Lua Crescente desta quinta-feira, dia 26, avança com tudo no signo de Áries, adensando a contagem regressiva para a Lua Consulte Mais informação ⮕

Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para esta quinta-feiraEsta quarta-feira (25) promete muitas emoções nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Consulte Mais informação ⮕

INSS faz mutirão de atendimento sem agendamento em Nova Iguaçu nesta sexta-feiraIniciativa acontece das 8h às 16h Consulte Mais informação ⮕