Austrália recusa termos da União Europeia para acordo de livre comércio

A Austrália rejeitou as propostas da União Europeia (UE) para um acordo de livre comércio. Para ministros do governo australiano, é improvável que um acordo seja alcançado dentro de vários anos. O maior grupo da indústria agrícola do país agradeceu ao governo por se recusar a “jogar os agricultores australianos debaixo do ônibus”. Segundo o grupo, o acordo não permitiria a entrada suficiente de seus produtos na UE.

“Simplesmente não conseguimos ver a UE aumentar a sua demanda por produtos como carne bovina, ovina, laticínios e açúcar o suficiente para pensarmos que este acordo era do interesse nacional da Austrália”, disse ele à Rádio ABC.

