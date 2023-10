Ausência de Pablo Maia prova que jogador é insubstituível

Pablo Maia estava suspenso no clássico contra o Palmeiras, mas é visto como jogador 'insubstituível' no Tricolor (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)contra o Palmeiras, que terminou na goleada por 5 a 0, mostrou um ponto importante para Dorival Júnior: a Cria de Cotia, mesmo com a pouca idade e pouco mais de um ano como profissional, é insubstituível no elenco.

Inclusive, isso foi uma das grandes pautas da coletiva de imprensa dada pelo treinador após o vexame na casa do rival. Segundo as palavras do próprio treinador, a dificuldade de substituir o volante no Tricolor é justamente por não existir nenhum nome que apresente características parecidas.

Contra o Palmeiras, a tentativa foi Gabriel Neves. O uruguaio, por sua vez, atuando como primeiro volante, em uma função que não mostrou adaptação, tendo em vista que sempre se desenvolveu melhor no Tricolor como segundo volante (em um posicionamento parecido com o que Alisson exerce). headtopics.com

Diferente do que Pablo Maia consegue mostrar, sabendo dominar as funções de marcação no meio de campo como primeiro volante e ter objetividade nos passes, o companheiro não conseguiu fornecer esta proteção na área, onde muitas das jogadas importantes do Palmeiras na goleada surgiram.

O impacto de Pablo Maia no elenco do São Paulo é tanto que Dorival Júnior revelou que, de todos os nomes disponíveis, é o mais difícil de ser substituído. - Não tínhamos outro caminho. Quando a falta do Pablo Maia acontece, temos algumas dificuldades em relação à característica desse jogador que difere dos demais. Não são maus jogadores, espero que entendam, mas destoam das características. A estratégia depois é natural que não tenham sido positivas - explicou o treinador. headtopics.com

