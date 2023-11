Aumento nas buscas por ansiedade climática

Ansiedade climática é um termo que descreve a angústia causada pelo impacto das mudanças climáticas no planeta e na existência humana. As buscas na internet relacionadas à "ansiedade climática" aumentaram dramaticamente, segundo dados compilados pelo Google e compartilhados com exclusividade com a BBC 100 Women, iniciativa da BBC que seleciona as 100 mulheres mais inspiradoras e influentes no mundo todos os anos.

Só em português, o aumento foi de 73 vezes nos primeiros dez meses deste ano comparado a igual período em 2017. As consultas no Google pelo termo também subiram em outros idiomas, como inglês (27 vezes) e mandarim (8,5 vezes), na mesma base de comparação. Estas não são as línguas com mais buscas relacionadas à ansiedade climática, mas são apenas algumas que a BBC pediu ao Google para analisar. As pesquisas foram proporcionalmente mais numerosas entre falantes de línguas em que há maior conhecimento sobre a ansiedade climática, ou entre aqueles que utilizam o Google com mais frequência





