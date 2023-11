Aumento na procura por conserto de geladeiras e freezers devido a onda de calor e apagões

A onda de calor que este ano chegou mais cedo em várias cidades do país, os apagões e os picos de energia, têm impulsionado a procura por profissionais que consertam geladeiras e freezers. Empresas especializadas observam um aumento de até 101% no volume de solicitações de manutenção dos aparelhos. No Rio, a procura por serviços de assistência técnica para ar-condicionado no aplicativo GetNinjas saltou 83%, na comparação do período de 5 a 18 de novembro com a quinzena anterior.

A plataforma conecta profissionais de diferentes setores a potenciais clientes. Em outros estados, a variação dentro da plataforma é ainda maior. Em Minas Gerais, o aumento no período foi de 101%, enquanto em São a busca pelos serviços subiu 100%. Há 22 anos trabalhando no ramo, o técnico em refrigeração Lauro Pereira, de 44 anos, atende em média cinco clientes por dia, e no momento está trabalhando de domingo a domingo. Segundo ele, os apagões em diversas regiões do Rio e as quedas de energia também têm prejudicado a vida útil dos equipamentos: — Realmente não estamos com uma boa tensão de energi





