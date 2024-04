Aves aquáticas em migração são as culpadas pelo aumento dos surtos de gripe aviária em vacas e aves no Texas, mas os animais selvagens portadores do vírus devem seguir para o norte em breve, disse o comissário estadual de Agricultura, Sid Miller, na terça-feira (2).

Desde a semana passada, o governo dos Estados Unidos relatou casos da doença em sete rebanhos leiteiros no Texas e em uma pessoa que teve contato com vacas, tornando-o o Estado mais afetado pelos primeiros surtos de gripe aviária no país. O Texas é o maior produtor de gado dos EUA. Os casos em gado leiteiro e o segundo caso humano em dois anos nos EUA renovaram as preocupações com o vírus, que vem infectando bandos de aves e um número crescente de outras espécies em todo o mundo desde 2022. Um teste positivo em uma granja de ovos do Texas levou a Cal-Maine a abater 1,6 milhão de galinhas, informou a empresa na terça-feira. O Texas nunca havia sofrido um surto tão grande em uma instalação avícola comercial, disse Mille

