Aumento del empleo público en España

En España existen oficialmente 2.967.578 empleados públicos, según las últimas cifras de julio de 2023 recogidas en el Registro Central de Personal, que acaba de actualizar el departamento de Función Pública —que ha pasado de depender del Ministerio de Hacienda en la anterior legislatura al de Transformación Digital en la actual—. Esta cantidad de empleados públicos es superior en 236.

461 personas a las registradas un año antes, lo que aparentemente supondría un fuerte incremento del empleo público del 8,6% en un año, cuando el total de trabajadores en administraciones y entidades públicas era de 2,7 millones. Aunque a primera vista pueda parecer que la creación de empleo público fue cinco puntos porcentuales superior al ritmo de crecimiento del empleo privado (que aumentó un 3% entre mediados de 2023 y 2022), la realidad es que no todo este aumento de empleos en el sector público obedece a nuevas contrataciones. Por un lado, se debe a un efecto de afloración estadística, y, por otro, al incremento de trabajadores interino





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Aumento da pressão da marinha chinesa em TaiwanO sol de dezembro está esquentando a península de Heng Chun — o estreito pedaço de terra que se lança do extremo sul de Um cigarro meio tragado pende do canto da boca de Hsu Keng-jui. Ele faz parte de uma rede de voluntários — a maior parte, veteranos como ele — que acompanham a agoraCom prendedores de plástico, Hsu fixa uma longa antena de rádio a um trilho de aço. Ele então se senta com seus receptores portáteis e começa a rastrear as frequências de rádio de uso militar. Inicialmente, tudo o que ouvimos é o som ritmado e suave da guarda costeira orientando o tráfego marítimo do sul de Taiwan. Até que surge um tom diferente com sotaque distinto em meio à forte estática. São os sons da marinha chinesa.vem aumentando a pressão em meio à importante corrida presidencial que ocorre na ilha de Taiwan, considerada há muito tempo pelo continente uma A poucas semanas das eleições, Pequim surge maior do que nunca — frente às urnas e nas fronteiras de Taiwan. "Nós representamos todo o povo da China", entoa a voz da marinha chinesa

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Aumento de casos de sífilis preocupa profissionais de saúdeProfissionais de saúde alertam para o aumento de casos de sífilis devido a mudanças comportamentais e falta de uso de preservativos. A doença pode ter consequências graves se não for tratada.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Sem reajuste para 2024, governo vai parcelar aumento para servidores públicosAdequação de 9% será em duas parcelas, a serem pagas em 2025 e 2026; para o próximo ano, governo atualizará auxílios, com tíquete alimentação em R$ 1 mil

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Transferências de renda têm aumento forte e ajudam a impulsionar consumo das famíliasEm 2023, o Bolsa Família totaliza R$ 168 bilhões, 317% a mais que na média dos quatro anos anteriores à pandemia

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Aumento de ataques mortais contra pessoas em situação de rua em Los AngelesNovos dados revelam aumento de ataques mortais contra pessoas em situação de rua em Los Angeles. Prisão de assassino em série e caso de homicídio culposo chamam atenção para a vulnerabilidade dessa população.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Servidores públicos federais consideram paralisação unificada por aumento salarialServidores públicos federais estão considerando a possibilidade de uma paralisação unificada para pressionar por um aumento salarial em 2024. Várias categorias estão definindo datas para paralisar, mas uma ação geral é vista como alternativa caso uma contraproposta não avance.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »