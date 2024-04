Aumento de roubos de veículos na região da Tijuca

A tentativa de assalto a um veículo, que causou um confronto e terminou com uma bombeira militar baleada, na tarde desta terça-feira (2), na Tijuca, Zona Norte do Rio, evidencia o aumento do número de crimes como esse na região de atuação do 6º BPM (Tijuca). Somente os primeiros dois meses deste ano, foram registrados 400 roubos de rua - que incluem roubos a pedestres, a celulares e em ônibus - e 153 de veículos, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

O levantamento mostra que, entre os bairros do Andaraí, Grajaú, Tijuca, Vila Isabel e parte do Alto da Boa Vista, houve um aumento de 93,7% no número de roubos de carro registrados em janeiro e fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O ISP ainda não divulgou os dados de março, mas nos primeiros dois meses de 2024 tiveram 153 registros. Já em janeiro e fevereiro de 2023 foram 7

