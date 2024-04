Aumento de mortes pela Polícia Militar de São Paulo

No primeiro trimestre deste ano, a Polícia Militar de São Paulo matou 207 pessoas - média de 69 corpos por mês. É exatamente a mesma. A média mensal de mortos não apenas cresceu. Ela cresceu 81% em 2024 na comparação com a média mensal de 2023.Foram de 98 no primeiro trimestre de 2022 para 207 nos primeiros três meses de 2024, mais do que o dobro.A letalidade policial paulista é um problema tão grave que o ministério público criou um grupo de controle externo da atividade policial (GAESP).

O Gaesp faz monitoramento diário das mortes pela polícia. Segundo dados do grupo, a polícia matou 5.455 pessoas no Estado de São Paulo entre 2017 e 2024. Mais de 90% dessas mortes foram cometidas por PM

