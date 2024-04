Aumento de casos de negação de acesso à ajuda humanitária para crianças em todo o mundo

Os casos de negação do acesso de crianças à ajuda humanitária seguem aumentando de forma 'impactante' em todo o mundo, lamentou, nesta quarta-feira (3), a representante da ONU encarregada do tema. O relatório anual mais recente sobre os direitos das crianças nos conflitos, publicado em junho de 2023, registra 3.931 casos comprovados em todo o mundo, de Gaza ao Iêmen, passando pelo Afeganistão e o Mali.

Virginia Gamba, representante especial da ONU para as crianças em conflitos armados, comentou, perante o Conselho de Segurança, que o aumento desde 2019 é 'exponencial'.'Os dados compilados para o próximo relatório de 2024 mostram que nos dirigimos a observar um aumento surpreendente destes incidentes de negação da ajuda humanitária em todo o mundo', acrescentou, uma situação que definiu como um 'flagrante desprezo ao direito humanitário

