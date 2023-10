Aulas de teatro gratuitas no Morro do Palácio

Niterói – Moradores do Morro do Palácio e redondezas vão pode contar com mais uma atividade educativa gratuita. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Semug), está com inscrições abertas para aulas de teatro no Morro do Palácio. O Palácio em Cena será desenvolvido pelo Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa com o projeto da Escola de Artes do MACquinho.

Para a inscrição é necessário o envio de um vídeo de até 30 segundos dizendo o motivo pelo qual gostaria de participar do curso.O curso terá aulas teóricas e práticas que vão trabalhar a partir de jogos de improvisação e encenação. Os alunos e alunas poderão desenvolver suas qualidades artísticas a partir da consciência corporal e vocal.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Morro Azul, no Flamengo, ganha bibliotecaEspaço homenageia Felix Zyngier, médico que atua na comunidade há 20 anos e busca atrair mais voluntários Consulte Mais informação ⮕

Três cidades de MG suspendem aulas após morte de crianças por suspeita de doença bacterianaAlunos de Tiradentes, Santa Cruz de Minas e São João del-Rei estão sem atividades escolares presenciais; medidas são preventivas contra a bactéria Streptococcus pyogenes Consulte Mais informação ⮕

Alunos de escola alvo de ataque em SP fazem abaixo-assinado por aulas onlineAdolescente de 16 anos foi à escola armado, matou uma colega e deixou outras duas pessoas feridas na última segunda-feira, 23 Consulte Mais informação ⮕

Ao menos 5 cidades de MG suspendem aulas após suspeita de infecção bacteriana em criançasSecretaria Estadual de Saúde investiga três mortes pela bactéria Streptococcus pyogenes Consulte Mais informação ⮕

Justiça nega hora extra a professora por preparo de aulas para ambiente virtualColegiado considerou que essa e outras tarefas de interação com os alunos são atividades extraclasse previstas na CLT Consulte Mais informação ⮕

Opinião: Lula recebe cartas amargas do Senado e da CâmaraMás notícias no Palácio do Planalto Consulte Mais informação ⮕