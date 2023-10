Augusto de Franco na Crusoé: O novo divisor de águas da segunda Guerra Fria

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mail, Augusto de Franco destaca em sua coluna o divisor de águas na invasão da Rússia à Ucrânia e o ataque terrorista do Hamas contra Israel.

A invasão da Ucrânia por Putin e o ato terrorista do Hamas em Israel são, no seu conjunto, um divisor de águas no mundo contemporâneo.

3) Elas precipitaram a tomada de posição de governos populistas ditos de esquerda que, em nome da neutralidade, adotaram falsos discursos de paz e propostas de cessar-fogo que, objetivamente, os colocam ao lado das autocracias contra as democracias liberais. headtopics.com

