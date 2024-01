Auditoria aponta fragilidades no processo de venda da Refinaria Landulpho Alves

A divulgação na primeira semana de 2024 da auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou fragilidades no processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, é mais um capítulo do desastroso acordo firmado em 2019 entre o Cade e a Petrobras, no qual a empresa se comprometeu a vender oito refinarias, cerca de 50% de sua capacidade de refino de combustíveis no País.

O relatório da CGU constatou que a RLAM foi vendida ao fundo de investimento da família real dos Emirados Árabes Unidos abaixo do preço de mercado. Um estudo técnico feito pelo Ineep em 2021 concluiu que o preço negociado pela Petrobras com o fundo Mubadala Capital foi aproximadamente 50% inferior ao valor da refinaria. O principal objetivo do Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) seria “propiciar condições concorrenciais, incentivando a entrada de novos agentes econômicos no mercado de refino”





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Plataforma eletrônica para auditoria global nas ações dos governos para mitigar a crise climática entrará em execução em 2024A plataforma eletrônica que vai consolidar dados de uma auditoria global nas ações dos governos para mitigar e adaptar as suas economias com relação à crise climática, entrará na fase de execução em março de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, em resposta a pergunta feita peloA reportagem quis saber quais são os próximos passos da ferramenta e, caso ainda ela não estivesse em pleno funcionamento, quando passaria a estar.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Apresentadora Ana Hickmann denuncia supostas irregularidades em sua empresaApresentadora entrega lista de supostas irregularidades após auditoria em sua empresa, administrada em conjunto com Alexandre Corrêa; defesa do empresário nega as acusações. Ana Hickmann constata dívida de mais de R$ 40 milhões e falsificação de assinatura em documentos.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Calor intenso impacta a venda de frutas, legumes e verduras no BrasilNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Argentina pretende autorizar a venda de órgãos humanosO país irmão agora tem uma 'ministra' do Capital Humano que pretende autorizar a venda de órgãos humanos. Os 'jornalistas' alinhados ao governo já sugeriram que os pobres deveriam fazer apenas uma refeição ao dia.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Milei: o que muda com 'decretaço' que alterou e revogou centenas de leis na ArgentinaO Decreto de Necessidade e Urgência que Milei anunciou em pronunciamento na televisão na quarta-feira (20/12), contém uma série de medidas para modificar ou revogar cerca de 300 leis em vigor hoje e trará grandes mudanças em setores diversos como imobiliário, supermercados, turismo, venda de automóveis, medicina e área de trabalho. Segundo o governo, as mudanças eliminarão burocracias e obstáculos que dificultam a vida dos argentinos e ajudarão a impulsionar setores econômicos atualmente negligenciados, modernizando o Estado. Assim que terminou a transmissão do discurso, houve panelaços e buzinaços em diferentes bairros da cidade de Buenos Aires e sua província. Alguns também questionaram a legalidade das propostas.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Auditoria aponta fragilidades no processo de venda da Refinaria Landulpho AlvesA auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou fragilidades no processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia. O relatório constatou que a refinaria foi vendida abaixo do preço de mercado para o fundo de investimento da família real dos Emirados Árabes Unidos.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »