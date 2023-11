Auditores negam-se a dar opinião sobre demonstrações financeiras de varejista

A BDO RCS também negou-se a dar opinião sobre as demonstrações financeiras – o que mostra que os auditores não conseguiram ter acesso ou confirmar informações para realizar avaliação dos númerosde 2022 da varejista. A negativa de opinião é grave, porque mostra que os auditores não conseguiram ter acesso ou confirmar informações para realizar avaliação dos números.

“Não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas”, diz a BDO no relatório que acompanha os resultados. Apesar da negativa dos auditores, o conselho fiscal da companhia aprovou as demonstrações financeiras , que devem passar pela avaliação dos investidores em assembleia. Segundo o conselho, o documento reúne “as condições possíveis para sua apreciação pela assembleia geral de acionistas”





