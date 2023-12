Auditor é morto a tiros em abordagem violenta no Rio de Janeiro

Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, foi rendido quando estava na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Extremamente abalada, a mãe do auditor Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, afirma ter sido uma “covardia” o que criminosos fizeram com seu filho durante uma abordagem violenta na noite desta terça-feira. Guilherme foi morto a tiros em Vila Isabel, na Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Eliani Brederode, de 64 anos, conta que a vítima não reagiu ao ataque e “não fez nada”. No momento do crime, o auditor estava acompanhado da esposa. Nas redes sociais, o irmão de Guilherme, Ricardo Brederode, também lamentou a morte do irmão. Em uma foto ao lado do auditor, ele escreveu: “Meu maninho… Por que, Deus? Por que fez isso? Te amo, te amo, te amo





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Festas de Réveillon no Rio de Janeiro: 20 opções para curtir a viradaConfira 20 opções para curtir a virada de ano no Rio de Janeiro, com muita comida e bebida à vontade. Uma das festas mais tradicionais acontece no Copacabana Palace.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Morte de fã de Taylor Swift adia show no Rio de JaneiroA morte de uma jovem no show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17/11), deixou a legião de fãs da cantora americana em choque. A apresentação programada para este sábado (18/11) foi adiada devido às extremas temperaturas no Rio.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Fãs de Taylor Swift prestam homenagem a jovem fã falecida no Rio de JaneiroUm grupo de admiradores de Taylor Swift organizou uma homenagem para uma jovem fã falecida no Rio de Janeiro. A homenagem foi exibida na Times Square, em Nova York, e contou com a permissão e apoio da família e amigos da fã falecida.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

Concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro será retomado com nova empresaO concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM) para o ingresso de 2 mil agentes será retomado após a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como realizadora do certame. A autorização para contratar a FGV foi publicada na edição desta sexta-feira (dia 01) do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Chefe da segurança de bicheiro sofre atentado no Rio de JaneiroMárcio Araújo, chefe da segurança do bicheiro Rogério Andrade, foi alvo de um atentado em sua casa na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Homens armados atiraram contra a fachada de sua residência enquanto ele estava com sua esposa e filho. O policial e sua família conseguiram se abrigar em um quarto seguro.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Deputada estadual Lucinha se encontrou 15 vezes com membro de milícia no Rio de JaneiroA deputada estadual Lucinha (PSD), considerada 'madrinha' da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, se encontrou 15 vezes com Domício Barbosa de Souza, vulgo Dom, um dos homens de confiança de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, ao longo do ano de 2021. A informação consta na investigação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »